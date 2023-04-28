Разбил свои «Жигули»

Ночью 23 апреля на ул.Челюскинцев на Северной стороне Севастополя автомобиль ВАЗ врезался в фасад дома и загорелся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 17-летний водитель, управляя транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом. После столкновения произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал.

При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что за рулем был сам 17-летний владелец «Жигулей». Водительских прав и страхового полиса у него нет, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.