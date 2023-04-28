Подать документы на путевку в лагерь можно со 2 мая

Оздоровить всех детей Севастополя не получиться, количество мест в городских лагерях ограничено.

Проект постановления об утверждении порядка и условий предоставления детских путевок в места оздоровления был принят на заседании правительства города 27 апреля.

По словам и.о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса, одним из главных условий документа стало обеспечение путевками детей, ранее не отдыхавших в севастопольских детских лагерях.

При этом дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции обеспечиваются путевками во внеочередном порядке. Талантливые и одаренные дети получат путевки по результатам конкурсного отбора, проведенного департаментом образования.

Родители или законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов подают заявления в четырех районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения.

Родители детей иных категорий могут подать документы через МФЦ, департамент образования, учебное заведение, а также на портале госуслуг.

«Несмотря на то, что мы выделяем дополнительные средства на дополнительные путевки с учетом детей участников специальной военной операции, одновременно мы оздоровить всех желающих не можем. Поэтому нужен четкий, прежде всего справедливый, критерий отбора», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев и добавил, что прием заявлений начнется 2 мая.