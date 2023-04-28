Опасные отходы сжигали в Инкермане с нарушениями

У предприятия «Экон», которое занимается утилизацией медицинских отходов на территории Инкермана, отсутствовала необходимая для такой деятельности экологическая документация. Это выяснилось в результате проверки севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«ООО «Экон» осуществляет хозяйственную деятельность по утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В» на участке площадью 300 кв.м на производственной площадке по Симферопольскому шоссе, 8-А. При этом субъектом хозяйствования не соблюдены требования режима использования объектов в границах водоохранных зон и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Проверку «Экона» решили провести после того, как городские СМИ сообщили о многочисленных жалобах жителей Инкермана на загрязнение воздуха. В результате в отношении предприятия и его гендиректора составили административные протоколы. ООО «Экон» попросили соблюдать санитарные требования и устранить все нарушения закона.

Материалы дел направлены для рассмотрения в МРУ Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

К медицинским отходам класса «Б» относятся эпидемиологически опасные отходы. Это могут быть патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями.

Класс «В» — чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Как правило это отходы инфекционных отделений, где они находились в контакте с больными тяжелыми инфекционными заболеваниями, отходы микробиологических лабораторий и др. Они настолько опасны, что их нельзя вывозить с территории больницы без предварительного обеззараживания.