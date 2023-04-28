На Константиновской батарее провели неурок географии

Севастопольское отделение Русского географического общества присоединилось к всероссийской акции «НЕурок географии», его учениками стали школьники старших классов и курсанты Военного учебного центра СевГУ.

Для старшеклассников «НЕурок географии» стал уникальной возможностью узнать все тонкости работы метеоролога для дальнейшего профессионального самоопределения. Школьникам рассказали о проекте «Цифровой двойник геосистемы приморской территории» по оцифровыванию данных приморских регионов: новая локальная метеостанция работает в связке с суперкомпьютером по технологии, разработанной учеными Института перспективных исследований.

На другой познавательной встрече — экскурсии по Константиновской батарее будущие офицеры флота — курсанты Военного учебного центра СевГУ — узнавали об истории Русского географического общества, его основателях и продолжателях, громких открытиях и задачах сегодняшнего дня. Ребята с интересом рассматривали макеты судов, на которых совершались экспедиции, артефакты, привезенные из папуаских, а также заполярных походов, архивные фотографии. Часть неурока была посвящена истории географии, в частности, великим флотоводцам, исследователям и знаковым деятелям города Севастополя — Федору Ушакову, Михаилу Лазареву и другим историческим фигурам.

Настоящий подарок получили те, кто сдал «зачет» после первой части неурока, дав правильные ответы на вопросы экскурсоводов: отличники отправились в виртуальное путешествие над всей Россией. В VR-очках ребята пролетели над страной от Ай-Петри в Крыму до вулканов Камчатки, над распустившимися лотосовыми коврами Волги и сказочными плато Арктической Сибири, увидеть прозрачный Байкальский лед и горную роскошь Кавказа. Курсанты оценили виртуальную экспедицию, не скрывая восторга.

Этот тур создан Русским географическим обществом в благодарность династии географов-исследователей, посвятивших свою жизнь изучению географии России.

«НЕурок географии» проходит в России впервые. Это принципиально новый образовательный формат. В отличие от стандартного школьного урока, он превращает процесс познания в занимательное путешествие и увлекательную игру.

«НЕурок географии» проводится с целью популяризации географических знаний, повышения интереса к географии России и освещения деятельности Русского географического общества. С 21-30 апреля пройдет 440 мероприятий «неурока» в 65 субъектах Российской Федерации.