Херсонес переходит на летний режим работы

С 1 мая музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать дольше.

В последний весенний месяц музей открыт до 20.00, а с 1 июня по 31 августа территорию Херсонеса Таврического можно будет посетить до 21.00, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Вход посетителей на территорию прекращается за полчаса до закрытия в мае и за час — в летние месяцы, экспозиционные и выставочные залы открыты до 19.00.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе вход на территорию осуществляется через Центральную входную группу в соответствии с расписанием богослужений.

Кассы на центральной и западной входных группах начинают работать с 9.00.