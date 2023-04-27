Жители Инкермана жалуются на плохой воздух

Севприроднадзор провел забор проб воздуха в Инкермане и не выявил превышения концентрации загрязняющих веществ. Между тем, местные жители продолжают жаловаться, что им нечем дышать из-за едкого дыма со стороны промзоны.

«Севприроднадзор по поручению губернатора Севастополя и в рамках обращений жителей ведет работу по вопросу выбросов дыма в Инкермане. Наши коллеги из Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю неоднократно проводили забор проб воздуха, результаты которых до настоящего времени свидетельствуют об отсутствии превышения концентрации загрязняющих веществ», — сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Но так как жители «продолжают испытывать дискомфорт», в Севприроднадзоре пообещали контролировать и дальше воздух в Инкермане.

Судя по всему, беспокойство горожан вызывают выбросы сразу нескольких предприятий. Так, в социальных сетях житель Инкермана Владимир сообщил, что они вынуждены дышать гарью из-за работы предприятия «Экон», которое занимается утилизацией опасных медицинских отходов.

На это глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова ответила, что департамент не может контролировать деятельность этого предприятия, но пообещала «взять на контроль ситуацию» и «связаться с коллегами» из Роспотребнадзора, чтобы сообщить им эту информацию.

Кроме того, много лет инкерманцы жаловались на дым из промзоны и, в частности, на завод «Крымсплав».