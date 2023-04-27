Вместо сквера строят дома с видом на стратегические объекты

В районе улицы Хрулёва на Корабельной стороне Севастополя на обвалоопасном участке полным ходом идет строительство комплекса жилых зданий с видом на стратегические объекты города: железную дорогу и военный завод.

Местные жители возмущены, что несмотря на внесенные ими замечания в публично обсуждаемые ПЗЗ, территория на оползневом участке, заявленная под «парки-скверы» превратилась в ИЖС с видом на стратегические объекты города.

«Как такое вообще может быть?! — негодуют граждане. — Многострадальный микрорайон ул. Хрулёва – ул. Адмирала Макарова. По адресам ул. Хрулёва 13Е, 13А, 13Г, 13Ж, 13/25 полным ходом идет строительство, несмотря на то, что строится всё на обвалоопасном участке!»

Общественники заявляют, что обращались в департамент архитектуры и градостроительства, где им сообщили, что информации об оползневой активности на данной территории нет. В подтверждение своих опасений активисты предоставили документы советского периода, подтверждающие обратное.

«В январе 1982 года возник оползень на левом борту Килен-балки в Севастополе. Оползнем была деформирована проезжая часть ул.Тоннельной на протяжении 60 метров, разрушено четыре одноэтажных дома, деформировано полотно железнодорожного полотна Севастополь – Симферополь, водоотводящие лотки и опоры контактной сети вдоль полотна железной дороги, разорван водопровод к резервным подземным емкостям», — указано в отчете крымской гидрологической экспедиции за 1983 год. Причинами возникшего оползня в документе названы переувлажнение склона за счет атмосферных осадков и накопленный в течение длительного времени эффект динамической нагрузки от железнодорожного транспорта.

Местные жители настаивают на проведении прокурорской проверки и реагирования в отношении лиц, которые разрешили строительство в месте где его быть не должно.