Психологи помогут участникам СВО преодолеть тревоги и страх
В Севастополе начали работу кабинеты медико-психологического консультирования для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей. Это один из пунктов указа Президента РФ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Как сообщили в департаменте здравоохранения, обращаться за помощью необходимо при появлении следующих симптомов:
— тревога, страх;
— навязчивые мысли о пережитом событии катастрофического характера;
— кошмарные сновидения, связанные с пережитым стрессом;
— флешбэк синдром — спонтанные яркие воспоминания о пережитом стрессе, которые появляются внезапно и носят яркий эмоциональный окрас.
Дополнительными симптомами могут быть головные боли, головокружения, нарушенный аппетит и сон, эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, агрессия, снижение когнитивных функций.
Время работы кабинетов — с 9.00 до 16.12.
График приема в поликлиниках по районам города:
Понедельник — поликлиника в Инкермане, ул.Умрихина, 16, кабинет 218.
Вторник — поликлиника городской больницы №9, Балаклава, ул.Мира, 5, кабинет 205.
Среда — поликлиника №1 Первой городской больницы, ул.Адмирала Октябрьского, 19, кабинет 213.
Четверг — поликлиника горбольницы №4, Северная сторона, ул.Леваневского, 25, кабинет 208.
Пятница — поликлиническое отделение №2 поликлиники №5 Первой горбольницы, ул.Будищева, 9, кабинет 11.
Записаться на прием можно в регистратурах и колл-центрах медицинских учреждений:
— По единому номеру 122.
— Первая горбольница: (8692) 41-71-77.
— Городская больница №4: +7 (8692) 41-71-70.
— Городская больница №9: +7 (8692) 41-71-68.