Психологи помогут участникам СВО преодолеть тревоги и страх

В Севастополе начали работу кабинеты медико-психологического консультирования для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей. Это один из пунктов указа Президента РФ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, обращаться за помощью необходимо при появлении следующих симптомов:

— тревога, страх;

— навязчивые мысли о пережитом событии катастрофического характера;

— кошмарные сновидения, связанные с пережитым стрессом;

— флешбэк синдром — спонтанные яркие воспоминания о пережитом стрессе, которые появляются внезапно и носят яркий эмоциональный окрас.

Дополнительными симптомами могут быть головные боли, головокружения, нарушенный аппетит и сон, эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, агрессия, снижение когнитивных функций.

Время работы кабинетов — с 9.00 до 16.12.

График приема в поликлиниках по районам города:

Понедельник — поликлиника в Инкермане, ул.Умрихина, 16, кабинет 218.

Вторник — поликлиника городской больницы №9, Балаклава, ул.Мира, 5, кабинет 205.

Среда — поликлиника №1 Первой городской больницы, ул.Адмирала Октябрьского, 19, кабинет 213.

Четверг — поликлиника горбольницы №4, Северная сторона, ул.Леваневского, 25, кабинет 208.

Пятница — поликлиническое отделение №2 поликлиники №5 Первой горбольницы, ул.Будищева, 9, кабинет 11.

Записаться на прием можно в регистратурах и колл-центрах медицинских учреждений:

— По единому номеру 122.

— Первая горбольница: (8692) 41-71-77.

— Городская больница №4: +7 (8692) 41-71-70.

— Городская больница №9: +7 (8692) 41-71-68.