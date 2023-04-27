Не знал, что накопил штрафов на полмиллиона рублей

Владелец фургона «Фольксваген Крафтер» 106 раз нарушил ПДД и остался без транспортного средства.

Во время проведения профилактического мероприятия «Неплательщик» с использованием специального программного обеспечения «Паутина» сотрудники Госавтоинспекции Севастополя остановили автомобиль «Фольксваген Крафтер».

Предоставленные водителем фургона документы не вызвали вопросов. Однако оказалось, что в отношении 36-летнего владельца автомобиля возбуждено 106 исполнительных производств на общую сумму более 500 тысяч рублей. Прибывший на место хозяин машины пояснил полицейским, что в последнее время он находился за границей и не знал о задолженности.

Судебные приставы арестовали фургон и поместили его на специализированную стоянку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.