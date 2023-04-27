На летний сезон добавили поездов в Крым

АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» сообщило о планах по перевозке пассажиров в майские праздники и на период курортного сезона 2023 года.

С целью повышения транспортной доступности Крыма «Гранд Сервис Экспресс» на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустил бОльшую часть сезонных поездов — уже перед майскими праздниками. Это, в частности, поезда: Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Севастополь (он будет курсировать чаще, чем в прошлом году), Волгоград – Симферополь.

Кроме того, впервые в этом году и тоже до майских праздников были назначены поезда: Ростов-на-Дону – Симферополь; Уфа – Симферополь; Челябинск – Севастополь.

Ранее эти станции для поездов «Таврия» были промежуточными. В этом году — стали начальными. Решения по оптимизации маршрутной сети принимались на основе анализа пассажиропотока и для удобства пассажиров.

Из Москвы до Симферополя на майские праздники назначены, в том числе, два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала (они будут курсировать все лето). Еще два рейса дополнительного поезда (№159/160 Москва – Симферополь) с Казанского вокзала отправляются 27, 29 апреля для удовлетворения возросшего спроса перед майскими праздниками.

Всего с 28 апреля по 9 мая 2023 года в направлении Крыма и обратно поездами «Таврия» планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В разные города полуострова Крым (Сим ферополь, Севастополь, Евпатория) на майские праздники каждый день будет прибывать от 8 до 11 поездов (в прошлом году состав было 5-6). Самые популярные станции посадки/высадки традиционны: Симферополь, Севастополь, Владиславовка, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.

Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля,— более семи тысяч пассажиров. Примерно столько же пассажиров перевозит 50 среднестатистических самолетов.

На курортный сезон 2023 года в Крым назначены 19 поездов. А именно, шесть поездов из Москвы, два из Санкт-Петербурга (оба ежедневных) и 11 поездов из регионов. Сейчас из столицы на весь курортный сезон (с мая по сентябрь) уже назначены два дополнительных поезда. При наличии достаточного спроса из Москвы может быть назначены еще три дополнительных поезда.

Число вагонов в летний сезон увеличивается примерно вдвое (почти до 900 вагонов). Кроме того, для обслуживания пассажиров компания привлекает дополнительных сотрудников: летом число проводников увеличится почти вдвое — до трех тысяч человек.