Частников подключали за взятки к электросетям Минобороны

Главный инженер 102 энергосети попался на взятке в особо крупном размере и проведет восемь лет в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Черноморскому флоту, должностное лицо ФГУП «102 предприятие электрических сетей» МО РФ за неправомерное подключение к электрическим сетям предприятия частных объектов недвижимости получило взятку в размере 1,2 млн рублей. Преступную деятельность главного инженера 102-й энергосети пресекли сотрудники ФСБ.

Гагаринский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 1,5 млн рублей.

24 апреля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.