Возбуждено уголовное дело из-за падения незрячей женщины в люк

В прокуратуру Нахимовского района Севастополя в марте 2023 года поступило обращение местной жительницы, которая получила травму в результате падения в люк ливневой канализации. Выяснилось, что ливневка не была огорожена и не находится на балансе города, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сам инцидент произошел еще в декабре 2022 года. В результате падения женщина — инвалид по зрению, сломала ногу. Врачи диагностировали перелом лодыжки со смещением и разрыв связки голеностопного сустава. В социальных сетях писали, что женщина обычно ходит с собакой-поводырем, но в тот день в овощной ларек она отправилась одна. После падения в ливневку ей пришлось перенести несколько операций.

«Ходить самостоятельно, с трудом и превозмогая боль, начало получаться лишь недавно. Под угрозой не только здоровье, но и работа: Оксана массажист, и стоять целыми днями на ногах, как раньше, больше не может. Для активной женщины такой образ жизни равносилен катастрофе. Привлекать к ответственности пока некого, в деле разбирается прокуратура», — написали в группе Вконтакте «Подслушано в Севастополе».

Эту информацию отследили следователи. Ситуацию взяли на контроль даже в центральном аппарате Следственного комитета РФ. На данный момент в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В рамках следствия будут установлены служба и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе Следкома.

Результаты своей процессуальной проверки также озвучила и прокуратура Севастополя. Как сообщили в пресс-службе, «в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей и социальной защите инвалидов» на территории по адресу 1-А на проспекте Победы не были обеспечены необходимые условия для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело Следком возбудил по материалам их проверки.