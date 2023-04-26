Восьмой этап «Тавриды» в мае обещают сдать

На сегодняшний день готовность 8 этапа Тавриды составляет 94%, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Запуск рабочего движения на 8 этапе трассы «Таврида» планируется в мае. Подрядная организация АО «ВАД» 25 апреля закончила работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона из щебеночно-мастичного асфальтобетона на Ялтинском кольце. На данный момент движение транспорта на развязке, перекрытое на пять дней, возобновлено.

На дороге осталось обустроить шумозащитные экраны, автобусные остановки, пешеходные дорожки, тротуары, завершить строительство надземного пешеходного перехода, произвести рекультивацию занимаемых земель, а также выполнить работы по организации дорожного движения на период эксплуатации.