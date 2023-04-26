Волонтеры возрождают автомобили и отправляют их на СВО

Коллектив севастопольского автосервиса ремонтирует старые автомобили, чтобы потом отправить их военнослужащим СВО. Волонтеры уже отремонтировали 12 машин, часть из которых поступила в мастерскую в плачевном состоянии.

«В умелых руках все возможно. Иногда нам и самим кажется, что отремонтировать нереально. Получаем иногда практически один кузов. Многие автомобили, которые приходят к нам на восстановление, находятся в плохом состоянии. Они порой имеют серьезные повреждения кузова, мотора, подвески, а иногда и вообще отсутствуют какие-либо агрегаты. Как правило, это происходит потому, что большая часть этих автомобилей просто гнили в поле», — говорит автомеханик Валерий.

На передовую отправились практически воссозданные заново всевозможные УАЗы, в том числе «буханки» и «Нивы». Специалисты автомастерской VAG-Севсервис их не просто отремонтировали, перебрав и заменив каждую запчасть, но и полностью обновили салоны, а потом покрасили. Словом, отремонтированные машины стали чуть ли не лучше, чем вышли с завода. Например, после ремонта одну из «буханок» было просто не узнать, хотя до этого «кузов на колесах» почти 30 лет простоял без дела в одном из гаражей.

Волонтерское сообщество «Группировка С (Севастополь)» была создана примерно 2,5 месяца назад. Сейчас в ней состоят пять человек: четыре мужчины – Валерий, Артем, Дмитрий и Никита и девушка София, которая отвечает за сбор гуманитарного груза. На передовую машины отправляются доверху наполненными подарками, которые, в том числе, передают и другие волонтерские сообщества. Все севастопольские волонтеры друг друга поддерживают.

«Как-то неожиданно пришла мысль о создании группы. Дело в том, что наш друг сейчас тоже воюет, и мы спрашивали у него, что необходимо на передовой. Выяснили, что помощь нужна разная, в том числе машины высокой проходимости и запчасти к ним», — рассказал Валерий.

«Группировке С» помогают неравнодушные севастопольцы, но многое ребята делают за свои деньги. По их словам, волонтерство затягивает настолько, что меняется даже сознание: уже не жалко ни времени, ни сил, ни собственных денег. Недавно одну машину передало Балаклавское рудоуправление, а ГУП «Севэлектротранс им.Круподерова» пожертвовало списанные сидения. Теперь эти сиденья установлены в «буханке». Один из магазинов отдает лампочки, другой периодически дарит запчасти. Иногда на просьбы о помощи горожане откликаются очень быстро. Недавно волонтеры разместили пост с просьбой от десантников, которые воюют на херсонском направлении.

«Буквально только что позвонил человек, который откликнулся на это сообщение и отдает «Ниву». У машины нет переднего моста и двигателя, но для нас это не проблема, сделаем, будет как новая. Эвакуатор ее заберет — эвакуаторщик тоже нам помогает, делает все бесплатно», — говорят волонтеры.

В автомастерской два бокса оставили под «коммерческие» заказы, а в двух других ремонтируются машины для СВО. На ремонт каждого внедорожника уходит примерно неделя. А затем все восстановленные машины проходят обязательный тест-драйв. Для этого выбираются самые сложные маршруты, чтобы выявить возможные неисправности. После чего джип отправляется на передовую. Иногда машины забирают военнослужащие, а иногда их перегоняют «за ленточку» сами волонтеры.

«Наши машины отправляются в разные подразделения: к «Барсам», в 810-ю бригаду, 56-й полк ВДВ. Мы готовы помочь всем нашим военнослужащим, насколько это возможно», — рассказали в автомастерской.

Любые машины для СВО «Группировка Севастополь» ремонтирует бесплатно, а с каждого коммерческого заказа 10% отчисляется на гуманитарную помощь.

Нужны запчасти и металлолом

Помощь нужна и самим волонтерам. Они готовы принять как старые машины, так и любые запчасти, в том числе карбюраторы и двигатели, подшипники и лампочки. В автомастерской даже примут металлолом — часть металла пригодится для ремонта, а часть сдадут на переработку и на эти деньги будут куплены необходимые запчасти.

Адрес автомастерской VAG-Севсервис: переулок Редутный, 46. По всем вопросам можно позвонить по телефону: +7 (978) 620-90-62, Валерий.

Информация также доступна по ссылке t.me/gruppa_c92Link. «Группировка Севастополь» есть в телеграм-канале и в «Вконтакте».