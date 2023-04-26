В симферопольском военном госпитале планировался теракт

Предотвращен теракт в Военно-морском клиническом госпитале в Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Сотрудники спецслужбы задержали гражданина РФ, подозреваемого в подготовке теракта. В ходе обыска у него были изъяты самодельное взрывное устройство с гвоздями в качестве поражающих элементов и самодельное взрывное устройство зажигательного действия, заявили в региональном УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Приготовление к совершению теракта» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».