В парке Победы пройдет спортивный фестиваль

Федерация зимнего плавания Севастополя проведет 6 мая в парке Победы фестиваль «Победа будет Zа нами». Запланированы заплывы в холодной воде, веселые старты, флешмобы и музыкальная программа.

«Это будет большой спортивный праздник! Будет награждение за соревнования и эстафету, призы за активное участие на и всех площадках фестиваля и полевая кухня. Этот праздник для всего Севастополя и гостей города», — сообщила президент федерации Алла Митько.

Кроме соревнований по плаванию для моржей, севастопольцы смогут поучаствовать в забегах, армреслинге и проявить свои способности в гиревом спорте. Состоится танцевальный флешмоб, викторина по истории ВОВ, а для детей — веселые старты. Всех желающих обучат спасению утопающих.

Также в программе фестиваля — показательные выступления юных десантников и студии танцев, концерт Ансамбля песни и пляски ЧФ. На открытии будет играть оркестр ЧФ.

Тем, кто хочет принять участие в забеге и других спортивных соревнованиях нужно зарегистрироваться до 4 мая. Фестиваль начнется в 10 утра 6 мая.