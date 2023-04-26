Севреестр проконсультирует садоводов и огородников

Представители садоводческих и огороднических сообществ могут задать вопросы касающиеся кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимость, порядка оформления инженерных сетей в СТ, алгоритма получения прав собственности на линейные объекты, исправления реестровых ошибок и многие другие.

На этой неделе сотрудники Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю организуют бесплатные консультации для представителей садоводческих и огороднических сообществ, сообщает пресс-служба управления.

27 апреля с 14.00 до 17.00 работает горячая линия по оформлению земли в СНТ. На вопросы отвечают эксперты Севреестра.. Телефон: (8692) 41-77-70 (доб. 2070).

В Севастопольской торгово-промышленной палате 28 апреля в 11.30 пройдет открытый диалог с представителями садоводческих и огороднических сообществ, на вопросы ответят эксперты Росреестра и Севреестра.