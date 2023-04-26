Прокуратура нашла 250 незаконных рекламных щитов

На незаконных рекламных конструкциях обогащались частники, а чиновники годами это «не замечали». Ущерб городу от такой невнимательности составил более 20 млн рублей, сообщили в прокуратуре Севастополя.

В Арбитражный суд направлены два исковых заявления о взыскании с юридического лица и индивидуального предпринимателя около 20,6 млн рублей. Они размещали рекламу на рекламных конструкциях без договоров и без оплаты за пользование городским имуществом, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Только в прошлом году прокуратура Севастополя обнаружила более 250 незаконных рекламных конструкций. При этом департамент архитектуры не проводил аукционы на размещение конструкций, а департамент городского хозяйства не спешил выявлять незаконно установленные щиты.

«Вследствие этого они размещались в Севастополе в отсутствие разрешительных документов», — полагают в прокуратуре.

Также было составлено 250 протоколов об административных правонарушениях по статье «Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции». А в правительство Севастополя и горхоз были внесены представления об устранении нарушений законодательства.

В настоящее время ряд дел уже рассмотрен, виновные лица привлечены к административной ответственности. На данный момент городские чиновники утвердили схему установки рекламных конструкций. На ней предусмотрено 110 мест для законного размещения билбордов.