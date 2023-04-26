Приглашают на Сапун-гору на фестиваль «Знамена Славы»

В этом году ежегодный историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 6 мая.

7 мая 1944 года штурмом Сапун-горы началось героическое освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Тогда, после кровопролитного боя, длившегося девять часов, войска 51-й и Приморской армий, проявив мужество, отвагу и несокрушимую силу духа, штурмом взяли Сапун-гору. На ее вершине советские солдаты водрузили красные штурмовые флаги — Знамена Победы. Путь на Севастополь был открыт! 9 мая 1944 года, ровно за год до Дня Победы, герои-освободители вернули Отчизне город русской военной славы Севастополь.

Музей обороны Севастополя при поддержке Российского военно-исторического общества подготовил для севастопольцев и гостей города насыщенную программу: митинг-реквием у Обелиска Славы воинам-освободителям, интерактивные площадки и мастер-классы с участием реконструкторов, выставки из фондовой коллекции музея-заповедника, а также полевую кухню с солдатской кашей, сообщает пресс-служба музея.

В этом году традиционную программу дополнит театральная постановка «Штурм» в формате читка-эскиз в исполнении актёров Драматического театра флота им.Лавренева. Это история штурмовой группы за десять часов до атаки на Сапун-гору: рассказ не столько о боевых действиях, сколько о душевном состоянии солдат перед тяжелейшим испытанием. Завершится мероприятие концертом.