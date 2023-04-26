Обсудили проблемы и пути развития севастопольских сельских территорий

Ежегодно в течение нескольких лет люди, работающие и проживающие в сельской зоне, встречаются для обмена мнениями и опытом. В процессе обсуждения происходит выработка единой политики, позволяющей повышать эффективность использования земель сельхозназначения и качество жизни в пригородных селах Севастополя.

Одним из достижений своей работы Союз предпринимателей и фермеров считает принятие закона о запрете дробления земель сельскохозяйственного назначения на участки менее гектара до принятия правил землепользования и застройки (ПЗЗ). На сегодня ПЗЗ приняты, но фермеры боятся, что землю и дальше продолжат дробить.

— Почти все замечания, которые были внесены в ПЗЗ при обсуждениях, отклонены. Мы знаем, что было внесено больше шести тысяч предложений, из них только 10% удовлетворены комиссией. На мой взгляд, это значит, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы. При принятии закона была одна существенная оговорка, что норма закона действует до принятия ПЗЗ. Вызывает беспокойство, не появилась ли уже сейчас правовая лазейка с тем, чтобы межевеки вновь стали дербанить севастопольскую сельхоз землю, — выразил опасения председатель исполкома Союза предпринимателей, садоводов, фермеров и ТОС Андрей Ситников.

В процессе обсуждений были выработаны конкретные предложения, которые направлены в органы государственной власти.

В частности фермеры и предприниматели просят провести полноценную инвентаризацию земель сельхозназначения, создать реестр сельскохозяйственных земель; вести понятия «терруар» для виноделия и виноградарства, определить особо ценные земли сельхозназначения, упростить процедуру перевода сельхозземель в иную категорию с целью их эффективного использования, принять сбалансированную политику господдержки для развития сельхозпроизводства на конкретных территориях для чего произвести «перезагрузку» программы комплексного развития сельских территорий, принять меры к понуждению введения земель сельхозназначения в оборот или их возврат в собственность города.

Участники обсуждений надеются, что городская власть рассмотрит внесенные предложения на заседаниях профильных органов правительства и Законодательного Собрания Севастополя.