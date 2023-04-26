Новые пункты досмотра машин у Крымского моста заработают 28 апреля

Новая инфраструктура на подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, которая сократит время досмотра автомобилей и увеличит пропускную способность, начнет работать с пятницы, 28 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Накануне майских праздников на досмотровых пунктах на автомобильных подходах к Крымскому мосту завершается строительство дополнительных досмотровых постов, которые повысят пропускную способность в рамках подготовки к новому курортному сезону.

Со стороны Краснодарского края после проведения реконструкции площадок предусмотрено 44 досмотровых точки, со стороны Крыма — 40 досмотровых точек пассажиров и багажа.

«В ходе проведения реконструкции действующих стационарных инспекционно-досмотровых комплексов устанавливаются модульные строения, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами досмотра. Для того чтобы увеличить количество автомобилей, проверяемых одновременно, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. В зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста начнут работать дополнительные посты охраны, а для сокращения времени прохождения досмотра будет увеличено количество сотрудников, осуществляющих досмотровые мероприятия. В первую очередь новая инфраструктура досмотровых комплексов будет запущена со стороны Краснодарского края — это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров. Планируется, что их работа начнется уже 28 апреля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «на досмотровых комплексах со стороны Республики Крым, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих на материк водителей, модернизация досмотровых процессов будет выполнена в два этапа».

«На первом этапе будет увеличено число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия. В мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе будет оборудована дополнительная площадка с модульными строениями и дополнительными полосами. Подготовленная инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 000 машин в сутки для каждого из направлений», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что для увеличения скорости прохождения проверки перед досмотровыми комплексами на автоподходах работают сотрудники «УВО Минтранса России», которые направляют транспортные средства в разные транспортные потоки в зависимости от количества багажа. «Пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Далее машины направляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Указанные мероприятия направлены на обеспечение транспортной безопасности при создании максимально приемлемых условий для водителей и пассажиров, следующих на Крымский мост», — уточняется в пресс-релизе.

Курортный сезон в Крыму

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил журналистам, что «Крым в абсолютно спокойном плановом режиме готовится к курортному сезону, готовятся туристические маршруты, пляжные территории, благоустраиваются городские пространства, многие из которых впервые удивят гостей в этом году». «Гостиницы и санатории готовят особые ценовые предложения на майские праздники для грядущего сезона, более выгодные, прежде всего, для потребителя», — рассказал он.