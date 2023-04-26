Началось проектирование тоннеля на Пожарова

Разработку проектной документации по строительству тоннеля и реконструкции автомобильной дороги по ул.Генерала Петрова доверили краснодарской компании ООО «Веста».

Правительство Севастополя без конкурса заключило контракт стоимостью 252 млн рублей с ООО «Веста» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги ул.Генерала Петрова, на участке от ул.Очаковцев до ул.Пожарова, в рамках обеспечения транспортной доступности «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

Протяженность проектируемого участка 600 м, из них сам двухполосный тоннель — 254 м. Также предусмотрено устройство двух кольцевых развязок на пересечениях на ул.Пожарова – ул.Карантинная – ул.Стрелецкий спуск и на ул.Очаковцев – ул.Генерала Петрова.

Согласно техническому заданию разработчикам необходимо провести инженерно-геодезические, геологические, археологические изыскания; математическое моделирование транспортных потоков; обследования зданий и сооружений; продумать архитектурное оформление порталов тоннеля и согласовать его с департаментом архитектуры и градостроительства; предусмотреть устройство системы освещения, дождевой канализации; благоустройство прилегающей территории и малые архитектурные формы.

Контрактом предусмотрен аванс в размере 50%. Работы должны быть завершены до 31 мая 2024 года.

В Севастополе единым подрядчиком компания «Веста» выступает по двум государственным контрактам: реконструкция ул.Капитанской (1,64 млрд рублей) и ремонт путепровода на Госпитальном спуске (300 млн рублей).

О строительстве тоннеля в центральной части города вновь заговорили в начале июня 2021 года. По мнению заказчика — дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, — тоннель разгрузит движение по улицам Новороссийской, Адмирала Октябрьского, Капитанской, Адмирала Владимирского, Карантинной и на площади Восставших.

При этом жители ул.Генерала Петрова выступают против строительства тоннеля на ул.Пожарова. По их мнению, многомиллиардные затраты федерального бюджета не решат проблему регулирования транспортного потока в центральной части города. Вибрации при строительстве и эксплуатации объекта в сейсмозоне повредят часть домов послевоенной постройки, кроме того, сам тоннель может быть разрушен подземной рекой, которая активизируется в дождливое время года.