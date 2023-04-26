На улице Рыбацкий причал появилась новая остановка

В этом году в Севастополе планируется обустроить еще 11 остановок.

По просьбе жителей микрорайона Стрелецкой бухты появилась новая остановка общественного транспорта на ул.Рыбацкий причал.

«Остановка располагается в напротив поворота на ул.Академическая. Был установлен остановочный павильон, нанесена специальная дорожная разметка, а для обеспечения безопасности пассажиров, подрядная организация обустроила заездной карман», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Жители микрорайона неоднократно обращались с просьбой сделать остановку. Но для этого сначала «потребовалось обеспечить расстояние видимости, чтобы исключить риск возникновения ДТП», объяснили в дорожном департаменте и анонсировали появление еще 11 остановок. Они появятся на ул.Генерала Хрюкина в районе домов №1А и №4В, на ул.Коломийца в районе дома №22, на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой, а также на ул.Генерала Жидилова.

В пресс-службе департамента отметили, что ГБУ «Севастопольский Автодор» постоянно ремонтирует остановочные комплексы и занимается плановой заменой старых конструкций на новые.