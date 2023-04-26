До аэропорта Симферополя построят ветку железной дороги

Проект строительства железнодорожной ветки протяженностью 14 км от аэропорта Симферополя получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

«26 апреля 2023 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на разработанную проектно-сметную документацию объекта «Строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта Симферополь до существующей инфраструктуры ФГУП «КЖД» с организацией пригородного сообщения», — цитирует сообщение ТАСС.

Проект предусматривает строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути, двух модульных постов, контрольно-пропускного пункта и павильона для обслуживания пассажиров, трех пунктов обогрева и кондиционирования для монтеров пути, а также укладку семи стрелочных переводов. Кроме того, будет возведена высокая 250-метровая островная платформа с навесом.

Помимо железнодорожного путепровода, по маршруту прокладки запланировано строительство трех автодорожных путепроводов и двух малых искусственных сооружений.