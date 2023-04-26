Депутаты помогли с установкой фонарей на городской лестнице

На лестнице, ведущей от ул.Сергеева-Ценского к пл.Суворова по многочисленным просьбам горожан установили фонари. Результат работ оценил спикер парламента Владимир Немцев вместе с жителями домов Центрального холма.

Оказывается, специалистам Горсвета пришлось убрать с лестницы старые фонарные столбы. Они были настолько проржавевшими, что находиться под ними было небезопасно.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания, севастопольцы неоднократно обращались к депутатам с просьбой оказать содействие в установке опор наружного освещения. Лестницей пользуются не только местные жители, дети, идущие в школу, но и туристы. В конце марта ситуацию вместе с председателем городского парламента Владимиром Немцевым изучили начальник управления охраны объектов культурного наследия и главный инженер ГБУ «Горсвет». Уже через две недели фонари установили.