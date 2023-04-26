Были волки приходящие, стали оседлые

В лесах Севастополя зафиксировано наличие восьми волков. Но в Севприроднадзоре считают, что они не опасны.

Об этом 25 апреля сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова в эфире «Правительственного часа» социальных сетях.

Севастопольцы якобы боятся пользоваться туристическими маршрутами, потому что из Балаклавского района от местных жителей поступают сигналы о замеченных в округе волках, которых «так много, что и не сосчитать». Но глава Севприроднадзора пыталась развеять страхи горожан относительно нашествия хищников в севастопольских лесах и в очередной раз рассказала об ежегодном мониторинге численности диких животных, который проводят сотрудники ее департамента.

«По данным учета зафиксировано наличие восьми особей волка. Сейчас это количество не является критическим для Севастополя. В том случае, если численность увеличится, соответственно, будут приниматься меры для защиты жителей города и сохранения экологического баланса объектов животного мира. Есть такая процедура — регулирование численности, поэтому, если потребуется, то меры будут приниматься по согласованию с федеральными органами власти», — сказала чиновница.

Также она уточнила, что ночное видео с фотоловушек с изображением восьми волков, недавно распространенное в севастопольских группах в социальных сетях, сделано совсем не в Севастополе, а в Крымском заповеднике.

«Мы с коллегами из соседних регионов постоянно этой информацией обмениваемся — это не на территория Севастополя, у нас такой критический ситуации нет», — заверила Ю.Гаврилова.

Стоит напомнить, что в начале 2022 года в ходе учета охотничьих ресурсов специалисты Севприроднадзора зафиксировали в лесах нашего региона рост количества волков. В результате был подписан приказ о регулировании их численности — изъятию из естественной среды обитания подлежали 35 особей. Но в конце года информационная политика Севприроднадзора изменилась и на запрос «Севастопольской газеты» относительно наличия в лесах хищников, департамент сообщил, что волки только время от времени заходят на территорию Севастополя из соседнего Крыма и постоянно здесь не обитают. Учитывая последние признания директора Севприроднадзора, получается, что крымские волки все-таки сменили прописку, выбрав Севастополь.

25 тысяч за отстреленного волка

Тем временем, в Ленинградской области депутаты заксобрания приняли постановление о выплате охотникам за добытого волка 25 тысяч рублей. Об этом 19 апреля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»сообщил региональный парламентарий Андрей Гардашников.

Вознаграждение поможет сократить непомерно разросшуюся популяцию этого хищника, считает депутат. По его словам, в последнее время жители региона жаловались на волчьи набеги: хищники губили домашнюю живность и угрожали безопасности людей.