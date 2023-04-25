Железная дорога в Крыму готова к запуску сообщения с Геническом

Власти Крыма ожидают решения комиссии по безопасности железнодорожного сообщения с Херсонской областью, технически станции и пути на полуострове готовы к запланированному в мае запуску поездов, сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 21 апреля сообщил, что электропоезд из Геническа Херсонской области в крымский Джанкой планируют запустить в мае. Сейчас идет подготовка железнодорожной инфраструктуры. А.Алексеенко осмотрел вокзал Геническа, отметив после этого в разговоре с журналистами, что железная дорога между Геническом и Джанкоем сейчас электрифицирована и находится в нормативном состоянии, вокзалы приводят в соответствие нормам безопасности РФ.

«Принципиально нужно [запустить железнодорожное сообщение]. Электричка снимет массу вопросов. Грузовые перевозки тоже границу разгрузят. Ожидаем решение комиссии по вопросам, связанным с безопасностью перевозок. Только одно ограничение. Так бы уже открыли, и все уже ехало. Подвижной состав электропоездов есть, пути — целы. Технически мы готовы, ожидаем только команду», — сказал С.Аксенов.

По его словам, предполагается, что электропоезда будут ехать из Джанкоя в Геническ без остановок на промежуточных станциях. При этом железнодорожная инфраструктура полуострова готова к увеличению нагрузки.

«До 2014 года через Джанкой до 80 пар поездов проходило. На сегодняшний день 17 пар, плюс пять дополнительных, плюс грузовые не создадут проблем. Для Джанкоя — это небольшая нагрузка. Можно еще в два раза нагрузить, и все будут довольны, людей больше работать будет», — отметил С.Аксенов.

Возобновить железнодорожные пассажирские перевозки между Симферополем, Херсоном и Мелитополем планировали с 1 июля 2022 года, однако из соображений безопасности это было отложено. С июля того же года в Херсонскую и Запорожскую области из Крыма и обратно ходят рейсовые автобусы.