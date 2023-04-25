Задержанный за поджог машины мужчина стал фигурантом четырех уголовных дел

Сотрудниками отделения полиции пгт Николаевка ОМВД России по Симферопольскому району при силовой поддержке отряда спецподразделения МВД по Республике Крым задержан ранее судимый 46-летний местный житель, который подозревается в умышленном поджоге автомобиля.

По версии следствия, поводом для совершения противоправного деяния стала ревность. Как оказалось, подозреваемый пришел к дому своей возлюбленной и увидел во дворе припаркованную иномарку. Решив, что транспортное средство принадлежит сопернику, он поджег его. На самом деле автомобиль принадлежал работнику коммунального предприятия, который неподалеку осуществлял ремонт дороги. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 218 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили причастность злоумышленника к поджогу еще одной машины в сентябре 2019 года. Тогда, имея давние неприязненные отношения с соседом, он поджег его автомобиль BMW. Ущерб составил 265 тысяч рублей.

Кроме того, при задержании у подозреваемого был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Позже при обыске по его месту жительства было обнаружено и изъято еще несколько емкостей с аналогичным содержимым. По результатам экспертизы установлено, что изъятое — марихуана общей массой более 60 граммов.

В отношении мужчины следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) и два по ч.1 ст.228 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.