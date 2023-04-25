Водителей агитируют отправляться в Крым налегке

Это поможет сократить время на досмотр вещей в зоне транспортной безопасности при въезде на Крымский мост.

На встрече главы Республики Крым Сергея Аксенова с руководителем Росавтодора Романом Новиковым обсуждались вопросы работы Крымского моста во время курортного сезона.

С.Аксенов отметил, что работы по восстановлению Крымского моста, реализуемые по поручению Президента, строители выполнили с опережением срока. На сегодняшний день основной задачей является оптимизация процедуры пропуска автомобилей на Крымский мост.

Р.Новиков сообщил, что подведомственные Министерству транспорта РФ и Федеральному дорожному агентству организации ведут активные работы по увеличению пропускной способности автоподходов на участках, где проводятся досмотровые мероприятия транспортной безопасности.

В период майских праздников ожидается увеличение количества машин, направляющихся в Крым или выезжающих с полуострова на материк. В связи с этим на автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия, будет увеличено. В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период — до 15–17 тысяч.

— Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности, — отметил руководитель Росавтодора.

По информации Федерального дорожного агентства, для быстрого и комфортного прохождения досмотровых мероприятий водителям рекомендуется не отягощать поездку лишним багажом и заранее подготовиться к прохождению зоны транспортной безопасности. Перевозка вещей в большом количестве сумок или пакетов существенно увеличит время прохождения досмотра, доставив неудобства как самому водителю, так и тем, кто будет ожидать своей очереди после него.

Информация о возможных затруднениях на автоподходах к Крымскому мосту будет размещаться в «Яндекс Навигаторе», что позволит заранее спланировать время в пути, сообщили в пресс-службе Главы Республики Крым.