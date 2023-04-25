В ночь на 13 мая перекроют съезд с «Огурца» на Монастырское шоссе

Для производства работ на кольцевой развязке на 5-м км Балаклавского шоссе будет временно ограничено движение транспорта на съезде с кольца по направлению на Монастырское шоссе, говорится в приказе департамента транспорта.

Ограничение вводится на семь часов: с 23.00 12 мая до 6.00 13 мая в районе ул.Сельской, 2В.

В настоящее время на 5-м км ведется строительство двухуровневой транспортной развязки. На месте нынешнего «Огурца» появится подобие Ялтинского кольца: основной ход — четырехполосная дорога, два путепровода, четыре двухполосных съезда с развязкой и одно кольцевое пересечение — пятый съезд.

Строительные работы ведет карельская компания «Антей-Строй Инвест», работы должны быть выполнены к концу 2025 года.