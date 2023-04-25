Симферополец отправлял в Японию посылки с военной амуницией

Сотрудники Крымской и Центральной почтовой таможен во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения за границу, организованный 22-летним жителем Симферополя. Таможенники перехватили две отправленные в Японию посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета. При оформлении отправлений было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако компетентные органы подтвердили военный характер груза.

Во время обысков в симферопольской квартире злоумышленника и в используемых им гаражных боксах были обнаружены другие предметы военной экипировки: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения. С высокой долей вероятности они также готовились к отправке за рубеж.

Крымская таможня возбудила два уголовных дела по статье «контрабанда иного вооружения». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.