Севастопольцы привезли медали с чемпионата России по капоэйре

На Открытый Чемпионате и Первенстве России по капоэйре – 2023, состоявшемся 23 апреля в Москве, севастопольская спортсменка Елизавета Гурьева завоевала золотую медаль и стала чемпионкой России в возрастной категории 8-9 лет. Еще один севастополец Арсений Литвинюк в возрастной категории 10-12 лет занял третье место и также стал призером этого престижного чемпионата.

Всего Севастополь на соревнованиях представили пять капоэйристов, в том числе две девочки: Андрей Приймак, Александра Приймак, Арсений Литвинюк. Александр Азановский, Елизавета Гурьева.

Общее же число участников чемпионата – 263 спортсмена, которые выступали от 12 российских регионов.

В рамках соревнований проведены 486 боев на трех площадках, суммарное время поединков составило 20 часов. Судили поединки девять арбитров от различных школ капоэйры из семи регионов РФ.

Интересная деталь – каждый участник имел возможность проиграть один бой и продолжить соревноваться.

В целом чемпионат получился наполненным эмоциями и впечатлениями, которые каждый из участников сохранил в душе и привез домой.

Впрочем, на этом соревновательный сезон не завершился, он продолжится уже в воскресенье 30 апреля в Севастополе, где состоится Первенство города. Кроме того, уже началась регистрация участников на рейтинговые соревнования в Москве, которые стартуют 14 мая.