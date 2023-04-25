Родители просят возобновить мониторинг школьного питания

В Севастополе решением прокуратуры приостановлен мониторинг качества питания учащихся в городских школах, что вызывает обеспокоенность родительской общественности, депутатов и даже чиновников от образования.

Вопрос контроля за качеством питания обучающихся в образовательных организациях был рассмотрен 21 апреля на заседании комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания города.

Глава комитета Елена Глотова сообщила, что все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. А в Государственной Думе обсуждается перспектива охвата бесплатным питанием всех школьников — с первого по 11 класс.

Е.Глотова обратила внимание, что в заксобрание поступают обращения от граждан с просьбой возобновить мониторинг как необходимое условие обеспечения здорового питания детей.

— На сегодняшний день в соответствии с решением городской прокуратуры мониторинг качества питания школьников не осуществляется, что вызывает обеспокоенность депутатского корпуса и родителей, — отметила она.

По информации и.о. директора департамента образования Максима Кривоноса, за сентябрь-декабрь 2022 года мониторингом были охвачены 17 школ, а с января по март 2023 года — только шесть.

— Проводимые мероприятия позволяли своевременно выявлять недочеты и нарушения, которые могли бы привести к угрозе жизни и здоровью детей, и вовремя устранять их, — уточнил чиновник.

— Мы специально сегодня пригласили и представителей нашего УФСБ и прокуратуры. Мы понимаем, какое сейчас непростое время и что нужно прилагать дополнительные усилия для обеспечения безопасности. В ходе обсуждения выявилось несоответствие позиции федеральных органов и прокуратуры Севастополя по роли общественности в контроле за организацией питания, — подчеркнул спикер парламента Владимир Немцев.

По итогам заседания комитета было принято решение о проведении ряда мероприятий для поиска возможностей по возобновлению контроля за организацией питания в школах.