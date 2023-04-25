Продукты в школьных столовых хранили с нарушениями

После вмешательства прокуратуры Нахимовского района Севастополя в школах изъяты продукты, которые хранились с нарушением установленных норм и правил.

Районная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила соблюдение законодательства при организации горячего питания школьников. В столовых шести школ выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в четырех школах продукты хранили с нарушением регламента о безопасности пищевой продукции, отсутствовала ветеринарная документация на мясо и сведения о фактическом сроке хранения имеющихся в пищеблоке продуктов, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Директорам образовательных учреждений выставлены представления об устранении нарушений закона, которые выполнены. Продукты, которые хранились с нарушениями, изъяты и уничтожены.

Также в ходе проверки выявлено, что пищеблоки в школах №18 и №42 и образовательном центре им.Ревякина требуют капитального ремонта. В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на образовательные учреждения обязанности выполнить ремонтные работы, а на департамент образования и науки города — профинансировать указанные мероприятия.

Иски находятся на рассмотрении Нахимовского районного суда Севастополя.