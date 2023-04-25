Пожарить шашлыки на природе можно не везде

Расположиться на природе с мангалом можно на более двадцати локациях. Об этом 25 апреля в интервью в официальной группе Правительства Севастополя в социальной сети Вконтакте сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

Руководитель сослалась на ограничения, связанные с объявленным в городе с 3 апреля пожароопасным периодом, а также на наличие на территории города особо охраняемых природных территорий.

«Сейчас на территории Севастополя действует пожароопасный сезон. В данный период повышен риск пожаров на открытых территориях. В разрешенных местах отдыха обеспечена пожарная безопасность, организованы дежурства лесников», – отметила Ю.Гаврилова.

В Севастополе более 20 разрешенных мест для отдыха на природе с мангалом.

Среди разрешенных локаций – Сапун-гора, Сухая речка, Торопова дача, Пляж Дельфин, Урочище Батилиман, Урочище Узунджа, Золотой пляж, Ближний пляж, Урочище Алсу, II и III кордоны др.,