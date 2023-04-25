Пятиклассника из Балаклавы отметили в международном патриотическом конкурсе

Ученик 5-В класса школы №25 Роман Батрак принял участие в V Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» и получил диплом второй степени в номинации в возрастной категории «Дети в возрасте от 8 до 11 лет».

«Расскажи миру о своей Родине» — конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.

В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы — презентации с обязательным переводом на иностранный язык.

«Я живу в лучшей стране мира — в России, в героическом городе — в Севастополе, в его самом красивом уголке — в Балаклаве. И мне бы так хотелось вам рассказать об этом удивительном месте. В 90 секунд сложно вместить многовековую историю Балаклавы. Ей уже более 2500 лет. Но каждый народ, который здесь жил, отчаянно и самоотверженно сражался за этот благодатный кусочек земли», — написал Р.Батрак в презентации к конкурсному видеоролику.

Он также отметил, что за севастопольскую землю заплачена высокая цена, поэтому каждый, не задумываясь встанет на ее защиту. «Но, когда к нам идут добрые люди с миром, мы открываем им свои объятья и с любовью встречаем их на гостеприимной севастопольской балаклавской земле», — пообещал юный патриот.

В этом году организаторы конкурса получили 5719 работ из 89 российских регионов и 35 стран: Россия, Киргизия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Монголия, Ливан, Вьетнам, Панама, Сирия, Йемен, Марокко, США, Египет, Швеция, Таджикистан, Китай, Сан-Томе и Принсипи, Испания, Абхазия, Азербайджан, Индонезия, Армения, Сербия, Италия, Кипр, Англия, Туркменистан, Корея, Тунис, Германия, Грузия, Босния и Герцеговина.

Конкурс проходит при поддержке фонда «Русский мир».