МТС требует подтвердить персональные данные

Номера с неподтвержденными данными могут быть отключены, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

По требованию закона «О связи», с 1 марта 2023 года МТС проводит сверку персональных данных всех своих абонентов. Паспортные данные пользователя номера на момент сверки должны совпадать с данными в системе.

Если ваш номер зарегистрирован на другое лицо, необходимо произвести процедуру по смене владельца. Если по какой-либо причине менялись паспортные данные, их нужно актуализировать.

«В случае, если номер зарегистрирован не на вас, вероятнее всего номер будет заблокирован», — предупреждает пресс-служба мобильного оператора и предлагает обратиться в центры обслуживания абонентов в Севастополе для проверки по адресам: ул.Очаковцев, 35; пр.Ген.Острякова, 65а ТК «Океан», справа от входа в маркет; ул.Т.Шевченко, 19в — маркет «Фреш»; ул.Борисова, 9; ул.40 лет Октября, 3, Кадыковский рынок, второй вход.