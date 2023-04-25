Мальчику купили дорогостоящее лекарство

Лечение девятилетнего жителя Севастополя началось только после вмешательства прокуратуры Севастополя. Департамент здравоохранения закупил для ребенка жизненно необходимый препарат на сумму более 20 млн рублей.

В прокуратуру обратилась мама мальчика, страдающего орфанным (редким) заболеванием. Консилиум врачей «Российского национального исследовательского университета имени Н.И.Пирогова» разрешил ребенку по жизненным показаниям незарегистрированный на территории РФ препарат «Казимерсен» («Амондис 45»). Мальчику нужно 416 флаконов такого лекарства в год. Ориентировочная стоимость одного флакона составляет свыше 158 тысяч рублей. Прогрессирование заболевания может создать угрозу жизни пациента, но городской департамент здравоохранения лекарство не приобрел.

«В связи с этим прокуратура города внесла представление об устранении нарушений закона. После вмешательства надзорного ведомства организованы закупочные процедуры. Мальчик приступил к лечению. Дальнейшее обеспечение инвалида лекарством находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.