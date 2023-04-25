К Дню города обновят дизайн транспортной карты

Названы победители хакатона для графических дизайнеров, эскизы которых разместят на карте ЕГКС.

Четырехдневный марафон по созданию нового дизайна транспортной городской карты к Дню России (12 июня) и Дню города (14 июня) проходил на базе IT кластера «Технопарк «ИТ Крым». Участие в хакатоне приняли севастопольские дизайнеры, начиная с 14 лет.

По результатам соревнования первое место завоевала работа Анны Курдюмовой. Она получила безлимитную транспортную карту ЕГКС на все лето. Второе место у самого юного участника Артема Гужвы. Он награжден bluetooth-колонкой и шоппером от технопарка. Третье место досталось творческой паре — Марку Устинову и Константину Виноградову. Они награждены подарочным набором от компании ЕГКС.

Уникальный дизайн карты от победителя хакатона выйдет в тираж к дню рождения Севастополя.