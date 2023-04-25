Ищут, кто оставил люк открытым

Следственный комитет выясняет, кто виноват в том, что в открытый канализационный люк на пр.Победы провалилась слепая женщина.

Следователи Севастополя проводят проверку по выявленной в соцсетях информации о получении травм женщиной-инвалидом в результате падения в открытый люк.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен пост, что на пр.Победы женщина инвалид по зрению с детства во время похода в магазин упала в открытый канализационный люк. Пострадавшая уже перенесла несколько операций на ноге и не может, как прежде, в полной мере работать из-за травм.

В ходе проверки будут установлены служба и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.