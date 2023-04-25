Диктант Победы напишут в пятый раз

В этом году севастопольцев приглашают написать Диктант Победы 27 апреля в 12.00.

Мероприятие проводится в пятый раз. В этом году проверить свои знания можно будет на трех севастопольских локациях Музея героической обороны и освобождения Севастополя: в мемориальных комплексах «Сапун-гора», «Малахов курган», а также в кинотеатре «Украина».

Диктант можно будет написать очно и онлайн в формате тестирования. Выбрать площадку и пройти процедуру предварительной регистрации для участия в «Диктанте Победы» предлагают уже сейчас на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.

Организаторы поясняют, что задания включат 25 вопросов, из которых 20 — по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. На написание ответов дается академический час (45 минут).

Напомним, что впервые «Диктант Победы» был написали в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». С каждым годом количество участников акции растет.

Среди организаторов диктанта — Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, а также Россотрудничество и Рособрнадзор.