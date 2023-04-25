Чиновники брали взятки и обещали не создавать препятствия спортшколам

Руководитель симферопольского управления молодежи, спорта и туризма и ее подчиненные брали взятки от директоров спортивных школ. Они просили 10% от бюджетных средств, которые выделись на спортивные мероприятия.

Начальник управления, а также ее заместитель и начальник одного из отделов с 2021 года брали взятки в размере от 17 до 400 тысяч рублей. Деньги обвиняемые получали от директоров спортшкол, молодежных центров и президентов спортивных федераций. За это чиновники от спорта обещали общее покровительство и не создавать препятствия в работе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. Преступников задержали с поличным. Следователи смогли доказать факт получения взяток на общую сумму более 2,5 млн рублей. Также вина обвиняемых была подтверждена показаниями свидетелей.

В пресс-службе прокуратуры Республики Крым уточнили, что на протяжении нескольких лет обвиняемые получали от представителей общественных спортивных объединений взятки в размере 10 % от суммы выделяемых из бюджета на возмещения затрат на планируемые спортивные мероприятия.