Завершение работ на Историческом бульваре профинансируют дополнительно

Правительство РФ из резервного фонда дополнительно направит в регионы более 60,5 млрд рублей на строительство социальных объектов. Деньги, в том числе, дадут и на объекты-долгострои в Севастополе.

«Более 60,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В списках объектов, на которые выделено дополнительное финансирование, два севастопольских. Это строительство первой очереди многоквартирного жилого дома для сотрудников МВД в Балаклаве. На него выделят 32,688 млн рублей. Также 40 млн рублей направят на завершение реконструкции Исторического бульвара.

Кроме того, Севастополю выделят субсидии «на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию» в размере 2,25 млрд рублей и на целевую программу по развитию физической культуры и спорта — в размере 466,2 млн рублей. Последняя сумма, очевидно, недостающие деньги на вторую очередь реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя».