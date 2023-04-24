В российский футбол готовы принять четыре крымских клуба

Футбольная национальная лига (ФНЛ) готова принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России — в случае прохождения ими процедуры лицензирования Российского футбольного союза (РФС).

«Рабочая группа ФНЛ по интеграции крымских клубов продолжает инспекцию. С августа по апрель мы провели большую работу по анализу инфраструктуры, правовым вопросам, спортивным критериям, а также финансовым. После подведения итогов мы предложили трем клубам — призерам премьер-лиги Крыма и победителю Кубка Крымского футбольного союза — пройти аттестацию Футбольной национальной лиги. Приглашения направлены в ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Севастополь», ФК «Рубин» (Ялта), ФК «Океан» (Керчь), на данный период времени мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию», — цитирует заявление пресс-службы ФНЛ ТАСС.

22 августа 2022 года президиум ФНЛ принял решение о создании экспертно-аналитической группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. В середине октября президент ФНЛ Наиль Измайлов посетил полуостров, где встретился с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным. В конце того же месяца губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза. 10 марта 2023 года С.Бородкин сообщил, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в турнирах Футбольной национальной лиги.