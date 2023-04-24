В парке Победы открыли сквер Героев СВО

Торжественная церемония открытия сквера Героев специальной военной операции прошла в Севастополе в бывшем студенческом сквере. После митинга-реквиема участники мероприятия высадили 50 деревьев в память о погибших в СВО.

«Решение присвоить бывшему Студенческому скверу имя «Героев специальной военной операции» ранее власти города приняли по просьбе родственников погибших бойцов. На сегодняшний день в сквере на Аллее всего высажено 124 дерева. Они будут напоминать севастопольцам о героических подвигах воинов, которые отдали свои жизни за Родину», — сообщили в пресс-службе заксобрания Севастополя.

Участие в торжественной церемонии открытия сквера приняли представители городского парламента и правительства, Черноморского флота и Севастопольского благочиния, жены и матери погибших в СВО.

Аллея Героев в севастопольском парке Победы появилась в ноябре 2022 года. Каждому из высаженных деревьев дали имя воина, не вернувшегося домой. О биографии и подвиге каждого воина можно узнать, считав QR-код с информационной таблички.