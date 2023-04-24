В межрегиональном турнире «Кубок Альтаира» победили севастопольцы

В Севастопольском региональном отделении Малой Академии наук впервые прошел Первый межрегиональный интеллектуальный турнир «Кубок Альтаира» по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Участие в турнире приняли учащиеся 8-11 классов, объединенные в команды, которые уже стали победителями в своих регионах. В некоторых случаях команды были составлены из учеников разных классов, хотя были и команды одноклассников.

Желание принять участие в турнире выразили семь команд, три из которых – севастопольские. Еще по две представили Евпаторию и Симферополь.

Как рассказал «Севастопольской газете» главный организатор и ведущий турнира, методист Севастопольского отделения Малой Академии наук Владимир Неграш, для нашего города это первое мероприятие такого уровня.

Он также пояснил, что спортивная версия отличается от телевизионной тем, что все команды играют одновременно, а вопросы зачитываются для всех команд сразу. Но это не брейн-ринг, где в игре одновременно участвуют только две команды. Кстати, брейн-ринг в Малой Академии наук планируют провести в мае.

Кстати о вопросах, они рассчитаны на эрудированных школьников, и ориентированы больше на логическое мышления, чем на знания. Часть же вопросов была посвящена интересным фактам истории и географии Севастополя и Крыма.

Борьба развернулась напряженная, о чем можно судить уже потому, что в борьбе за третье место пришлось проводить дополнительный тур.

По словам В.Неграша, севастопольские команды уже достаточно опытные, они уже принимали участие в серьезных турнирах,

Уверенно чувствовали себя они и на этот раз, о чем свидетельствуют итоги турнира – первое место и главный приз достались севастопольской команде лицея-предуниверсария СевГУ «Чух-чух», с результатом 22 балла. На втором месте команда «Эрудит» севастопольской средней школы №17, третий результат (12 баллов) показала команда «Керкенитида», представившая Малую академию наук «Искатель» евпаторийского Детского технопарка «Кванториум». Последние и стали победителями дополнительного тура.

Еще одним результатом стало выступление учителей, которые сопровождали участников турнира. Взрослые набрали 29 очков, разумеется, вне конкурсного зачета.