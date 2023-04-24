В «Ласпи» готовят олимпиадников

Профильные смены олимпиадников начались в детском оздоровительном лагере «Ласпи». Об этом «Севастопольской газете» сообщил директор Севастопольского регионального отделения Малой Академии наук Сергей Пасеин.

Первая профильная смена началась 19 апреля, общее количество ее участников – 92 человека.

— Сейчас профильная смена проводится по математике (для учащихся 9-10-х классов), по олимпиадному программированию (5-6 класс), веб-обработке, шахматам и робототехнике, — рассказал С.Пасеин.

По его словам, дети готовятся к участию во Всероссийских олимпиадах, турнирах и различных конкурсах. К проведению занятий привлечены педагоги Малой Академии наук, преподаватели университета Иннополис, а также Московского института стали и сплавов. Первая смена продлится две недели, до 2 мая.

Буквально через три дня, 5 мая, в «Ласпи» стартует вторая смена, с участием еще в которой 90 детей. На этот раз отдыхать и заниматься будут олимпиадники по физике (двух возрастных категорий), самбисты, а также ребята серьезно увлеченные живописью и театром.

К слову, преподавать театральные дисциплины ребятам будет заслуженный артист Украины и заслуженный артист Российской Федерации Виталий Таганов.