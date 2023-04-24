Уплатят и НДС, и штраф

Прокуратура Севастополя изучила материалы арбитражного дела по заявлению юридического лица об отмене решения регионального Управления Федеральной налоговой службы, которым оно привлечено к ответственности за неполную уплату налога на добавленную стоимость.

Установлено, что коммерческая фирма исключила из налоговой базы более 90 млн рублей, полученных в качестве аванса по муниципальным контрактам. В связи с этим в марте 2022 года налоговая доначислила ей НДС в размере более 13,7 млн рублей и выписала штраф в размере свыше 1,3 млн рублей за неполную уплату налога.

Фирма оспорила это решение в Арбитражном суде Севастополя, но в удовлетворении иска было отказано. Тогда решение суда первой инстанции было обжаловано заявителем в апелляционном порядке.

С учетом значительного размера задолженности по обязательным платежам в бюджет, прокуратура города для защиты интересов государства вступила в данное дело на стадии апелляционного рассмотрения. Участвующий в деле прокурор дал заключение о законности привлечения коммерческой организации к ответственности за неполную уплату НДС.

С учетом мнения прокурора, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу фирмы без удовлетворения. Решение о наложении на нарушителя штрафа и доначислении налога вступило в законную силу, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.