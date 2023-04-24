Слесарь угнал велосипед

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоэтажного дома, перекрасил, но продать не успел.

По версии полиции, 33-летний слесарь одной из городских коммунальных служб, воспользовавшись свободным доступом в подъезд многоэтажного дома, похитил находившийся под лестничным маршем велосипед и скрылся. Он сразу же перекрасил велосипед в другой цвет, но сбыть не успел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Инкерман» задержали подозреваемого и изъяли похищенное.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.