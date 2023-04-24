Рассказали, как строится Музей Крыма в Новом Херсонесе

Сейчас 150 военных строителей монтируют кровлю, делают фасады, подсветку, прокладывают инженерные коммуникации, возводят внутренние перегородки, выполняют черновую отделку помещений. Работы предстоит еще много: объект планируется завершить только к концу следующего года, сообщили в пресс-службе ВСК.

«Музей — прямоугольный формы, с пятью этажами, включая цокольный, где будут находиться все инженерные коммуникации. Остальные этажи — это уже сами музейные помещения. В здании появится проекционное, светотехническое, звуковое и другое мультимедийное оборудование. Это будет универсальное пространство, рассчитанное на 400 посетителей одновременно», — рассказал военный строитель Павел Габченко.

Также военные строители строят Музеи Античности, Византии и Христианства, а также ряд других культурно-просветительских объектов, волонтерские и туристические центры Нового Херсонеса.